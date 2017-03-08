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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Збірна України з біатлону обігнала Росію в боротьбі за "бронзу"

15:49, сьогодні 357 Читать новость на русском

В Отепяя (Естонія) завершилася змішана естафетна гонка етапу Кубка IBU де на фініші збірна України випередила команду Росії та посіла третє місце.

Українська команда виступала у складі Віти Семеренко, Яни Бондар, Андрія Доценка і Руслана Ткаленка. Олімпійська чеміпонка Сочі-2014 Семеренко після паузи тривалістю у понад два з половиною роки повренулась на біатлонну трасу.

Семеренко стартувала у змішаній естафеті на кубку IBU в Естонії. На своєму етапі Віта використала 2 додаткові набої і фінішувала четвертою.

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У підсумку ж команда України посіла третю сходинку, випередивши на 0,5 секунди команду Росії в боротьбі за бронзу. Надалі наша команда залишалася в числі лідерів і претендентів на медалі.

Теги: Україна Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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