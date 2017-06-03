"Зелені чоловічки" повертаються: Кремль видав бойовикам новий наказ

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Російське керівництво суворо заборонило своїм військовим в ОРДЛО носити шеврони.
Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони.
"Військовослужбовцям 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ заборонено носіння військової форми, шевронів та інших позначок, які можуть вказувати на їх приналежність до конкретних формувань, військової частини або підрозділу", – йдеться у повідомленні на Facebook.
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За даними розвідки, у такий спосіб російське командування хоче приховати присутність своїх військ на окремих територіях у Донецькій і Луганській областях. Також ворог збільшив території навколо дислокації військових частин РФ.
Нагадаємо, ситуація на Донбасі залишається складною. За минулу добу загинули двоє українських бійців, ще п'ять отримали поранення.