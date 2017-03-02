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Згадати все. Радянська парфумерія: хто, як і для чого використовував парфуми

Згадати все 20:12, сьогодні 25 Читать новость на русском

Парфуми почали використовувати ще в Біблійні часи, хороші пахощі завжди є бажаним подарунком для будь-якої жінки або чоловіка. Радянські часи – не виняток, але наскільки якісною була парфумерія в той період.

Жителі Західної України мали доступ до європейських парфумів. Тож галицькі панянки були більш розвинуті в цьому плані, ніж, київські дами. Коли до влади прийшли совєти, починається розвиток радянської парфумерної промисловості. Фабрики відкривають по всьому Союзу.

Потрійний одеколон – найдешевший і найбільш доступний чоловічий парфум. Його наносять на обличчя після гоління. А жінки використовують як ліки. На його його основі роблять мазі й бальзами, ним натирають ноги і дезінфікують рани.

Школярі заправляють ним фломастери і протирають головки магнітофонів. А пролетаріат не хоче рівнятись на Алена Делона і вживає потрійний, як алкогольний напій. А ось цей аромат уже не був таким популярним серед п’яничок, бо коштував дорожче

Ще одна гордість радянських парфумерів - жіночий аромат із гучною комуністичною назвою – "Красная Москва". Напевно, найбільш класичний запах починаючи з шістдесятих і аж до розвалу Союзу.

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Ще один елемент брендування парфумів – це флакон. Їх, як правило, не викидали після того, як закінчувались пахощі. Ну, по-перше, тому що баночка красива сама по собі.

По-друге, використаний флакон зберігав запах. Туди заливали спирт або воду. І в такий нехитрий спосіб продовжували аромату життя. А ще використану баночку ставили в шафу чи сервант, щоб добре пахло.

Теги: Згадати все Історія СРСР
Джерело: 24 Канал
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