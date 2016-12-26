Журналіст показав фото дев'яти загиблих бійців на Світлодарській дузі

Український журналіст показав героїв, які загинули у зоні АТО в період 18-22 грудня та розповів трохи про їхнє особисте життя.

Про це Юрій Бутусов написав у своєму Facebook.

"Сумуємо за гідними. Повний поіменний список дев'яти українських Героїв, полеглих в боях під Світлодарськом 18-22 грудня. 1-й батальйон 54-ї механізованої бригади – шість загиблих: командир роти Микита Яровий (21 рік), Широков Андрій (п'ятеро дітей залишилися сиротами), Радивилів Роман, Байбус Андрій, Клименко Дмитро, Рубанченков Сергій. 25-й батальйон 54-ої механізованої бригади – троє загиблих: Сергій Степаненко, Володимир Андрешків (четверо дітей залишилися сиротами), Василь Панасенко", – зазначив Бутусов.

Він додав, що шестеро військових загинули 18 грудня, 19-го – ще двоє, а 22 грудня загинув сержант разведвзвода 1-го батальйону Сергій Рубанченков.

Хотів би зазначити, що в цілому ніяких прихованих втрат немає, ніяких "19 убитих" не було, ніяких "25 убитих за три години бою", як написало одне харківське онлайн-видання з посиланням на якогось аноніма, не було,

– наголосив журналіст.

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Бутусов зазначив, що у лісі під Калинівкою тривають перестрілки і обстріли, артилерія поки стріляє рідко.

Нагадаємо, 18 грудня, в районі Світлодарської дуги бойовики атакували позиції сил АТО. У Міноборони повідомили, що внаслідок серйозних боїв загинуло щонайменше 9 українських воїнів.



25 грудня у Щасті, що на Луганщині, українській стороні передали тіла двох військових, що загинули в боях на Світлодарській дузі 18 грудня. Бійці служили у 54 бригаді ЗСУ: лейтенант Яровий з позивним "Шайтан" і солдат Байкус з позивним "Ваха".