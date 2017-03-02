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Журналісти дізналися про таємні телефонні розмови між Порошенком та Путіним

03:51, сьогодні 630 Читать новость на русском
Телефонні розмови Порошенка і Путіна
Телефонні розмови Порошенка і Путіна / 24 Канал

Незважаючи на жорстке протистояння Росії і України, президенти обох країн – Володимир Путін і Петро Порошенко – таємно ведуть розмови в телефонному режимі.

За даними газети Коммерсант, глави країн розмовляли по телефону чотири рази з початку року. Остання розмова відбувся 21 лютого за ініціативи української сторони і тривав близько 20 хвилин.

Зазначається, що ці контакти не афішуються і якщо про них будуть повідомляти, то "критики українського президента в радикальному таборі отримають чергову підставу звинуватити його в змові з агресором за спиною народу".

Видання стверджує, що одним з питань, щодо яких у Москви і Києва зберігаються розбіжності, залишається питання врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте також: Черговий факт окупації сходу України Росією, – Порошенко відреагував на захоплення підприємств на Донбасі

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Володимир Путін Україна-Росія
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