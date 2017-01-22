ЗМІ назвали ім’я нардепа, на якого готувався замах

Заява голови СБУ про викриття спроби замаху на одного з народних депутатів України російськими агентами стосується Антона Геращенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, виконати замах мали двоє громадян України, які відбували ув'язнення на окупованій території Криму, і отримали дострокове звільнення.

За даними слідства, свої дії вони координували зі своїм керівником – колишнім громадянином України, російським найманцем Андрієм Тихоновим, які проживають зараз у Бєлгороді (РФ).

За Геращенком вони протягом місяця організували стеження за місцем проживання і за місцем роботи, додає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, голова СБУ Василь Грицак заявив, що 20 січня працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України, операцією щодо здійснення якого керували з території Росії, а саме кремлівські спецслужби.



Але називати ім’я слуги народу він відмовився.