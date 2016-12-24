ЗМІ назвали європейську країну, де ватажки "Ісламської держави" планували теракти

Ватажки терористичного угрупування "Ісламська держава" підтримували зв'язок з джихадистами, які намагалися організувати теракти на території Великобританії.

Як пише газета "Guardian" з посиланням на джерело в силових структурах, терористи планували включити Британію в списку західних країн, де в 2016 році були здійснені теракти.

"Ми припускаємо, що в 2017 році ситуація не покращиться", – відзначив співрозмовник, пояснивши, що рівень терористичної загрози в країні в наступному році залишиться надзвичайно високим.

Нагадаємо, ввечері 19 грудня чоловік на вантажівці протаранив різдвяний ярмарок у Берліні, внаслідок чого загинуло 12 людей і півсотні постраждали.



Відповідальність за теракт у Берліні взяли на себе терористи "Ісламської держави".