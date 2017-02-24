Знову за своє. Лорак показала, як святкувала день захисника радянської армії

Скандально відома українська співачка Ані Лорак, знову засвітилась виступом у країні-окупанта. Цього разу українська співачка розважала росіян 23 лютого.
Про це сама співачка розповіла у своєму Іnstagram.
Виступ на честь дня захисника радянської армії Лорак провела у Рязані.
Також співачка привітала чоловіків з 23 лютого.
"Всім хорошого, світлого дня! Зі святом! Дорогі чоловіки!", – написала Лорак.
Нагадаємо, раніше була інформація, що до дня радянської армії у Москві виступлять кілька українських співачок: Софія Ротару, Віра Брежнєва, Таїсія Повалій і Наташа Корольова.