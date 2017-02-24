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Знову за своє. Лорак показала, як святкувала день захисника радянської армії

16:59, сьогодні 721 Читать новость на русском
Ані Лорак привітала окупанта з днем захисника
Ані Лорак привітала окупанта з днем захисника / nepsite.ru

Скандально відома українська співачка Ані Лорак, знову засвітилась виступом у країні-окупанта. Цього разу українська співачка розважала росіян 23 лютого.

Про це сама співачка розповіла у своєму Іnstagram.

Когда сердце бьется в унисон со зрителями ... ??@rr_photo

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Виступ на честь дня захисника радянської армії Лорак провела у Рязані.

Також співачка привітала чоловіків з 23 лютого.

"Всім хорошого, світлого дня! Зі святом! Дорогі чоловіки!", – написала Лорак.

Спасибо за тёплый приём! #Рязань #шоуКаролина

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Нагадаємо, раніше була інформація, що до дня радянської армії у Москві виступлять кілька українських співачок: Софія Ротару, Віра Брежнєва, Таїсія Повалій і Наташа Корольова.

Теги: Ані Лорак Новини Росії
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