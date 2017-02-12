Зозулі запропонували посаду у сфері футболу в Україні

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко запропонував футболісту Роману Зозулі посаду офіційного представника діючих гравців у виконкомі федерації.

Про це глава ФФУ написав на своїй сторінці в Facebook.

Усі його дії, спрямовані на користь українського суспільства, дозволяють рекомендувати Романа Зозулю у виконком Федерації футболу України. Думаю, що його кандидатура отримає одностайну підтримку на конгресі ФФУ в квітні,

– мовиться у повідомленні Павелка.

Зазначимо, що зараз цю посаду обіймає Анатолій Тимощук, який повідомив про рішення завершити ігрову кар’єру.

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Павелко також повідомив, що ФФУ докладає зусиль для позитивного вирішення питання Зозулі, забезпечення гравця національної збірної ігровою практикою. Глава ФФУ зазначив, що "Федерація футболу Іспанії, ФІФА та УЄФА поділяють наше занепокоєння з цього приводу і розуміють всю абсурдність ситуації".

Нагадаємо, що в Іспанії радикально налаштовані ультрас клубу "Райо Вальєкано" влаштували флешмоб проти переходу футболіста збірної України Романа Зозулі в мадридський клуб. Зозулі приписали у прихильники нацистської ідеології лише через те, що він носить речі з українською символікою (Тризуб), а також активно підтримує українську армію.