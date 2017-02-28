Зрада у Раді. Депутатам підсунули скандальну книгу про держпереворот

28 лютого у поштових скриньках українського парламенту народні обранці знайшли книгу регіонала Володимира Олійника під назвою "Державний переворот".

Про це повідомляє "IV влада".

У книжечці мова йде про події лютого 2014 року, які втікач Олійник називає "державним переворотом" і звинувачує українську владу в його організації. Дані про тираж і місце друку книги відсутні.

Хто підкинув скандальну книжку Олійника у поштові скриньки політикам – невідомо. Зазначимо, сторонні люди потрапити у будівлю Верховної Ради не можуть, лише ті – хто має відповідні посвідчення.

Як відомо, "регіонал" Володимир Олійник втік з України і перебуває на території Російської Федерації, ховаючись від українського правосуддя.