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Журналіст про зустріч Макрона з Путіним: Відшмагав та ще й поглумився

16:47, сьогодні 1365 Читать новость на русском
Яку державну таємницю
Яку державну таємницю "братви" видав Путін Макрону / Getty Images

Яку державну таємницю "братви" видав Володимир Путін Еммануелю Макрону, розповів російський журналіст Олександр Сотник.

Таку думку він висловив у своєму Facebook.

Сотник зазначив, що перша офіційна зустріч новообраного Президента Франції Еммануеля Макрона з російським колегою Володимиром Путіном, яка відбулась 29 травня, виглядала як урок для поганого учня.

"(Макрон, – "24") відшмагав та ще й поглумився. А "великий і неперевершений" (Путін, – "24") стояв перед ним, як старий "двієчник" перед молодим учителем, і утирався. Ковтав і чухав недолугий черепок. У підсумку – видав державну таємницю братви: "Якщо не знімете санкції – будемо тероризувати Донбас і Україну й надалі. Тож, краще пом'якшуйте, а то продовжимо гадити з подвоєною силою", – вважає журналіст.

Читайте також: Зустріч із Путіним була потрібна Макрону для зміцнення своїх позицій, – Le Figaro

За словами Сотника, погрози про начебто подвоєну силу – "понти", адже у Росії спостерігається чергове піке рубля та обвалення цін на нафту. Також, на його думку, країнам Заходу навіть не доведеться оголошувати ембарго на російські енергоносії.

По-перше, енергозалежність і так знизилася, а по-друге, інвестори вже ломанулись з нафтового сектора, і восени ціни на нафту впевнено підуть вниз, а значить – хана рублю і, власне, "путіноміці". Хана лояльності зубожілого населення. Та й просто – хана,
– зазначив блогер.

Він додав, що епоха Володимира Путіна таки добігає кінця, а розкол російської еліти буде вражаючим.

Нагадаємо, 29 травня Володимир Путін та Еммануель Макрон провели зустріч у Версалі. Одними з ключових тем були конфлікти на Донбасі та Сирії. Зокрема в українському конфлікті Макрон пригрозив Росії новими санкціями, якщо відбудеться ескалація.

Теги: Україна Еммануель Макрон Володимир Путін Новини Росії Політика Війна на Донбасі Санкції Нафта Франція
Джерело: 24 Канал
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