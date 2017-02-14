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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Звістка з АТО: ворог вперто порушує режим тиші

06:46, сьогодні 546 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / dou

Російсько-окупаційні війська і не намагаються дотримуватися режиму тиші, обстрілюючи українські позиції з важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, лише за минулу добу було зафіксовано 72 обстріли, внаслідок яких поранення зазнав один український військовий.

Для обстрілів противник використовує 122 міліметрову артилерію, з якої обстріляв Піски на Донецькому напрямку, та Водяне – на Луганському.

Вогонь з 120 та 82 міліметрових мінометів вівся по Невельському, Верхньоторецькому, Авдіївці, Троїцькому, Павлопілю, Красногорівці, Широкине.

Також по українським містам та селам стріляли із танків, БМП та БТР, гранатометів та стрілецької зброї. По Невельському та Широкиному вогонь вели снайпера.

Читайте також: У Генштабі розповіли про масштабні плани військових навчань на 2017 рік

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
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