Звістка з АТО: ворог вперто порушує режим тиші

Російсько-окупаційні війська і не намагаються дотримуватися режиму тиші, обстрілюючи українські позиції з важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, лише за минулу добу було зафіксовано 72 обстріли, внаслідок яких поранення зазнав один український військовий.

Для обстрілів противник використовує 122 міліметрову артилерію, з якої обстріляв Піски на Донецькому напрямку, та Водяне – на Луганському.

Вогонь з 120 та 82 міліметрових мінометів вівся по Невельському, Верхньоторецькому, Авдіївці, Троїцькому, Павлопілю, Красногорівці, Широкине.

Також по українським містам та селам стріляли із танків, БМП та БТР, гранатометів та стрілецької зброї. По Невельському та Широкиному вогонь вели снайпера.

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