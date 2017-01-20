Зять Трампа виявився нащадком українських євреїв, які емігрували до США

Підгайці – звичайний райцентр Тернопільської області. А на початку минулого століття це було багате місто, у якому жило понад 3 тисячі євреїв.

З того часу збереглися синагога та будинок, де ймовірно могли навчатись предки Джареда Кушнера – зятя нового американського президента. Предки Джареда Кушнера поховані на місцевому єврейському цвинтарі, додає краєзнавець.

У 1920 роках минулого століття євреї почали масово емігрувати. Виїхала тоді і родина Кушнерів. Вони оселилися у Нью-Йорку.

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У Підгайцях дуже тішаться тим, що родина президента США має корені у містечку. Міська влада сподівається на збільшення потоку туристів. А от прості жителі Підгаєць не впевненні, що для них щось зміниться.

Історики ж додають, що з Підгаєць родом чимало видатних людей: і Лесь Курбас, і відомий канадський хокеїст Вейн Грецкі та засновник польської школи нейрохірургії Станіслав Хорубський. А тепер перелік поповнили ще й родичі новообраного американського президента.