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З'явилась інформація, куди українські депутати не поспішають їхати відпочивати

12:58, сьогодні 96
Пляж у Скадовську
Пляж у Скадовську / Соцмережі

Народні депутати України не мають жодних пільг щодо державних санаторіїв і пансіонатів, тому більшість з них за все своє життя жодного разу там не побувала.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Так, відповідно до відповіді на запит громадської організації, цьогоріч лише 4 народні обранці VIII скликання з сім’ями відпочили у закладах, що перебувають у сфері управління Верховної Ради України.

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Крім того, перевагу такому відпочинку віддали перевагу ще 6 парламентарів попередніх скликань.

Зауважимо, що наразі у сфері управління Верховної Ради перебувають такі заклади: державні підприємства "Пансіонат матері та дитини "Таврійські зорі" та "Готельно-оздоровчий комплекс "Затока", що розташовуються у Скадовську на Херсонщині, а також бази відпочинку "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця" у Києві.

"Державні санаторії Верховної Ради є рудиментом минулого, із яким давно час попрощатися. Більшість депутатів ніколи в них не відпочивали, а тому утримання відповідних закладів є недоцільним", – зауважив голова КВУ Олексій Кошель.

До слова, згідно з чинним законодавством народні обранці не мають пільг щодо забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування. Відповідне положення було виключене із Закону "Про статус народного депутата України" в 2014 році.

Ресурс додає, що проживання в пансіонаті "Таврійські зорі" в однокімнатному "стандарті", до прикладу становить, близько 680 гривень за добу.

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До 2014 року фінансування санаторіїв Апарату ВРУ здійснювалося з Державного бюджету України. Так, у 2012 році за статтею держбюджету "Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами ВРУ" було передбачено 87 мільйонів гривень, у 2013 році – 88 мільйонів гривень, у 2014 році – 3,5 мільйона гривень (з урахуванням спеціального фонду).

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада відпочинок Херсон
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