З'явилась інформація, що ще заблокують в Україні після "Вконтакте" та "Однокласників"

Найближчим часом в Україні заборонять ті сайти, які закликають до сепаратизму або пропагують "русский мир" – до числа найвідоміших входить ресурс "2000".

Про це розповів член експертної ради при Мінінформполітікі, голова Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія, передає "Апостроф".

З відомих мені сайтів там тільки один – "2000". Всі інші сайти я взагалі не знаю, до прикладу "Ополченець". Ну, тобто, зовсім кінчені: маленькі, жахливі, виглядають погано та дивно. Вибирали, звичайно, не навмання, а користувалися базами даних, в тому числі і сайту "Миротворець,

– стверджує він.

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У той же час заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін зазначив,що методика обчислення сепаратистських ресурсів вже є розробленою.

За його словами, була створено робочу групу для моніторингу та аналізу контенту, визначено норми українського законодавства, які містять заборони на поширення певної інформації, наприклад, заклики до розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

"Потім було проаналізовано ресурси, які підтримуються російською стороною та суб'єктами, пов'язаними з терористичними організаціями на окупованих територіях. Ті ресурси, які містили ознаки закликів, описаних в законодавстві (зокрема, в Кримінальному кодексі), були спрямовані в СБУ для правової оцінки та реагування", – наголосив заступник міністра.

Щоправда, речниця СБУ Олена Гітлянська у коментарі ресурсу не стала повідомляти результати правової оцінки українською спецслужбою підозрілих сайтів.

Нагадаємо, 16 травня Президент України Порошенко ввів у дію рішення РНБО про блокування соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники" та інших російських ресурсів на території України, а вже 17 травня Указ президента набув чинності.