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Телеканал новин 24 З'явився перший коментар Коломойського щодо націоналізації "Приватбанку"
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З'явився перший коментар Коломойського щодо націоналізації "Приватбанку"

06:14, сьогодні 15182 Читать новость на русском
Ігор Коломойський
Ігор Коломойський / Bigmir

Бізнесмен і колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський дав свій перший коментар щодо передачі фінустанови у державну власність.

Зокрема, він подякував Кабміну та особисто Володимиру Гройсману, передає ТСН.

Як ви знаєте, внаслідок останньої хвилі клієнтської паніки, спровокованої насамперед діями НБУ, ми були змушені звернутися до Кабінету Міністрів з пропозицією щодо передачі "Приватбанку" державі. Я вважаю, що прем'єр-міністр і його команда виявили справжню мужність, прийнявши це непросте рішення. Якщо б вони не зважилися на цей крок, це поставило б під загрозу всю фінансову систему України,
– зазначив бізнесмен.

Також колишній співвласник банку підкреслив, що його фінустанова стала жертвою свавілля з боку НБУ.

У "Приватбанку" був збалансований забезпечений кредитний портфель, що підтверджується міжнародним аудитом. Однак НБУ, постійно змінюючи свої власні нормативи, вигадував все нові та нові способи штучного зниження капіталізації банку. Потім вони почали розповідати про міфічну діру у 150 мільярдів гривень, 97% пов'язаних кредитів, про те, що всі гроші викрадено або виведено в офшори. Хоча всі ці цифри вони отримали в результаті довільної зміни облікової політики. Нормальні центробанки допомагають банкам у важкий час, такий як економічні кризи, окупація або війна. Наш же регулятор використав усі можливі прийоми, щоб дотиснути "Приватбанк". І, на жаль, у нього це вийшло,
– зауважив колишній очільник Дніпропетровщини.

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Крім того, олігарх зауважив, що унаслідок прийнятого рішення щодо націоналізації не постраждали клієнти банку.

Як би важко та прикро не було, протягом усіх переговорів ми пам'ятали, що найголовніше – це клієнти "Приватбанку". Мені смішно чути висловлювання, що Коломойський когось шантажував, погрожуючи обвалити "Приватбанк". Ми захищали наш банк до останнього, але рівно до того моменту, поки ми не відчули загрозу для клієнтів. А в іншому, історія розставить все на свої місцях,
– заявив підприємець.

Наостанок Коломойський висловив надію, що новий акціонер в особі держави та нове правління, очолюване Олександром Шлапаком, зробить усе (збереже та примножить його високі стандарти), щоб банк не лише гідно відсвяткував 25-річчя , але і заклав основи для святкування свого 50-річчя.

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Нагадаємо, увечері 18 грудня Кабмін на спеціальному засіданні ухвалив рішення щодо передачі "Приватбанку" у стовідсоткову власність держави.

Новим головою правління фінустанови став колишній міністр фінансів Олександр Шлапак.

21 грудня стало відомо, що держава придбала акції банку за 1 гривню.

Теги: Україна Політика Націоналізація ПриватБанку Банки Ігор Коломойський гроші НБУ Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман Фінанси
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