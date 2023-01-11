У 1 500 працівників ЗАЕС забрали перепустки за відмову від російського паспорта, – Генштаб

Російські окупанти продовжують вчиняти беззаконня на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, провадять свій брудний шантаж на Запорізькій атомній електростанції.

Окупанти вирішили забрати перепустки у 1500 працівників станції – вони не мають доступу на підприємство. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 11 січня.

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Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так, майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство,

– йдеться у зведенні.

Зазначають, що тепер загарбники шукають нових працівників для АЕС на території країни-агресорки та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих жителів, які виїхали.

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Попередньо стало відомо, що близько 3000 співробітників Запорізької АЕС таки отримали російські паспорти. Загарбники видавали їх силою.

Також ворог вивів з обігу гривню на окупованих територіях Запоріжжя. Перед тим росіяни погрожували підприємцям штрафами, а також вилученням майна.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі наприкінці 2022 року відвідував Москву. Очільник зустрівся кремлівськими чиновниками, аби обговорити з ними створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Однак уже зараз можна констатувати, що ця поїздка не принесла бажаних результатів.

питання ядерної безпеки президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Як наголосив Зеленський, окупантів на території ЗАЕС не має бути взагалі.

До повномасштабної війни на станції працювало аж 11 тисяч людей, а зараз – 6 тисяч. Загалом дії Кремля можуть призвести до погіршення стану Запорізької АЕС.