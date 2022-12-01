Була й буде вільною: як 31 рік тому відбувався референдум про незалежність України

1 грудня в Україні – історичний день. Цього дня 1991 року понад 90% українців проголосували за підтримку незалежності на референдумі.

Від дня референдуму минуло вже 31 рік. На ньому було всього одне питання – "чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?" Текст Акту Верховна Рада ухвалила 24 серпня 1991 року.

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Безпрецедентна явка

Явка під час опитування сягнула аж 85% – це 31 891 742 людей – 84,18% населення України. І своє "так" тоді сказали 90% з тих, хто прийшов проголосувати – 28 804 071 особа. Лише 7% висловились проти, ще 2% бюлетенів визнали недійсними.



Голосування 1 грудня / Фото АP

Більшість українців чітко сказали "так" вільній, неподільній та суверенній державі. Втім, боротьба за свободу триває досі – 31 рік по тому. Україна відвойовує свій Крим, Луганськ, Донецьк, Маріуполь та інші окуповані міста.



Текст бюлетеня / Фото з відкритих джерел

Голосування по регіонах

Понад 95% голосів за незалежність України віддали жителі західних регіонів.

У Києві за незалежність виступили 92,88% громадян.

Щодо Сходу – понад 80% людей підтримали Акт.

У Криму свої голоси "за" віддали 67% громадян.

Голосування 1 грудня 1991 року / Фото АP та Укрінформ:

Альтернативи Незалежності не було

Перед голосуванням президія Верховної ради виступила зі зверненням до народу. Наголошували, що не підтримати незалежність означає лише "підтримати залежність". Тоді виникало питання: залежність від кого?

Де та країна, від якої ми палко бажаємо бути залежними і, таким чином, працювати на неї? Наскільки відомо, жодна з країн-сусідів і жодна з країн світу не претендує на те, щоб оголосити Україну залежною від себе. Це було б безглуздям, – мовилось у зверненні.

Підсумували, що має бути лише незалежність, бо альтернативи немає.

Через тиждень після його проведення референдуму, 8 грудня 1991 року, представники України, Росії та Білорусі підписали Біловезькі угоди. Там констатували про припинення існування СРСР.

Історичні кадри – референдум про незалежність: відео

Боротьба триває досі

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що боротьба за це "так", висловлене 31 рік тому, триває і сьогодні.

Українці борються за те, аби синьо-жовтий майорів на всіх кордонах, і щоб більше ніхто не наважився їх перекроювати, за те, щоб діти вчилися на українських книжках і знали всю правду про історію України. Головне – за те, аби самим обирати свій шлях.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко відзначив, що наша незалежність може не подобатись сусідові, але ми – вільний та нескорений народ. Тож Україна була й буде незалежною, які б загарбницькі сили на неї не зазіхали б.