Демократи виграли вибори у США: Золкін оцінив шанси України отримати ракети до Patriot

Проміжні вибори до Конгресу США 3 листопада 2026 року завершилися перемогою демократів, які здобули достатньо місць для більшості в обох палатах. Однак новий склад Конгресу розпочне роботу лише в січні 2027 року, тому результати голосування поки не означають негайних змін у рішеннях адміністрації Дональда Трампа.

Для України одним із найважливіших питань залишається постачання американських ракет-перехоплювачів до систем Patriot, частину яких уже оплатили європейські партнери. Журналіст і військовослужбовець ЗСУ Володимир Золкін в ефірі 24 Каналу пояснив, чому пов'язує з перемогою демократів певні сподівання щодо військової допомоги та подальшої політики Вашингтона.

Демократи зможуть посилити контроль над Трампом

Після перемоги на проміжних виборах демократи отримають можливість впливати на рішення Білого дому через обидві палати Конгресу. Золкін вважає такий результат позитивним для України, зокрема через непередбачуваність політики американського президента щодо Росії.

Журналіст нагадав, що Трамп неодноразово змінював свою позицію з міжнародних питань. Натомість більший вплив Конгресу, на його думку, може ускладнити спроби президента ухвалювати рішення без належного політичного контролю.

Демократи отримують більшість у Конгресі. І, звісно, вони зможуть відігравати свою роль стримувань і противаг для Трампа, коли він знову захоче якось повернутися в бік Росії,

– пояснив Золкін.

Водночас військовослужбовець не вважає, що Україна повинна беззастережно покладатися на одну з американських партій. Він згадав Білла Клінтона, за президентства якого Україна підписувала Будапештський меморандум, та Барака Обаму, чию реакцію на російську окупацію Криму оцінює критично.

За Джо Байдена військова допомога була недостатньою для потреб України, але надходила стабільніше. Після повернення Трампа до Білого дому, за оцінкою Золкіна, передбачити подальші рішення Вашингтона стало значно складніше.

Саме стабільність американської підтримки журналіст вважає принципово важливою для української оборони. Проте нова більшість демократів запрацює тільки після початку роботи наступного Конгресу, а президент і надалі матиме значні повноваження у сфері зовнішньої політики.

Україна очікує на рішення щодо ракет до Patriot

На тлі посилення російських ракетних атак Україна продовжує домагатися прискорення постачань засобів протиповітряної оборони. Наприкінці жовтня Володимир Зеленський повідомляв, що Київ майже місяць очікував погодження американського міністра оборони Піта Гегсета на передавання ракет до Patriot та NASAMS.

Частину американських перехоплювачів придбали європейські союзники, проте їхнє передавання потребує відповідних погоджень Вашингтона. Водночас представники НАТО повідомляли, що постачання озброєння за програмою PURL тривають, тому йдеться не про повне припинення американських поставок, а про проблеми з окремими передачами та забезпеченням необхідних обсягів.

Золкін пов'язує перспективи розв'язання цього питання також із політичними труднощами адміністрації Трампа. За його оцінкою, Гегсет опинився під посиленою критикою через рішення Вашингтона щодо Ірану, що потенційно може позначитися і на його позиціях у питанні допомоги Україні.

Вірю в те, що найближчим часом підпишуть передачу нам Patriot, тим більше тих, які вже оплачені нашими європейськими союзниками. І нам трохи у зв'язку з цим стане легше,

– висловив сподівання військовослужбовець.

Однак можливі зміни в американській політиці стосуються не лише постачання озброєння. Золкін також розраховує, що посилення демократів допоможе зменшити тиск на українське керівництво під час обговорення умов завершення війни.

Він критично оцінює попередні спроби адміністрації Трампа схилити Київ до невигідних домовленостей. Особливе занепокоєння викликає можливість укладення угоди, яка не передбачатиме надійних гарантій безпеки для України.

Є надія, що припинять тиснути на нашого президента, щоб ми приймали мирний план, написаний у Кремлі. Тому що мирний план, написаний у Кремлі, – це підписання фактично капітулянтської мирної угоди без будь-яких гарантій безпеки для нас,

– наголосив Золкін.

За оцінкою журналіста, перемога демократів створює для України сприятливіші політичні перспективи, але сама по собі не гарантує ані швидкого постачання ракет, ані зміни переговорної позиції Вашингтона. Найближчі рішення щодо озброєння залишаються за чинною американською адміністрацією, тоді як вплив нового складу Конгресу стане відчутнішим після початку його роботи в січні 2027 року.

Золкін про Patriot для України: дивіться відео