На 10 березня у Сумській області запланували три зелені коридори

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив місцевим хороші новини щодо зелених коридорів для евакуації. Хоча ця інформація й попередня.

"Щойно завершився етап переговорів щодо організації зелених коридорів на Сумщині!" – написав Живицький у телеграмі. І опублікував узгоджені маршрути.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Зелені коридори на Сумщині на 10 березня (інформація попередня)

Отже, на 10 березня у Сумській області попередньо узгодили 3 зелені коридори. Місця зборів оголосять зранку, початок руху колон запланований на 9:00.

Перший маршрут: Суми – Полтава (через населені пункти Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

(через населені пункти Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). Другий маршрут: Тростянець – Полтава (через населені пункти Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

(через населені пункти Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). Третій маршрут: Краснопілля – Полтава (через населені пункти Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

Інші населені пункти області поки що не підтверджують для евакуації, хоча місцева влада їх і подавала.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Важливе відео: вечірнє звернення Зеленського від 9 березня