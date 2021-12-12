10 днів подорожі до воріт пекла: як антивакцинатори змінюють думку
Джерело:фейсбук Зоряни Скалецької
"10 днів подорожі до воріт пекла". Ви, напевно, не раз чули про випадки, коли антивакцинатори, які активно висловлювали свою позицію проти вакцин, закликали інших людей не вакцинуватися, самі заражалися COVID-19…
Нещодавно такий випадок трапився із відомим польським антивакцинатором Жераром Вольскі із Закопане, який захворів на COVID-19 і був госпіталізований до місцевої лікарні.
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Антивакцинатор опинився у лікарні
Жерар Вольскі – активіст, який боровся проти "санітарної сегрегації", закликав усіх не робити вакцини проти COVID-19. Натомість сам опинився у лікарні.
"Я вже був у критичному стані", – написав він на своїй сторінці у Facebook, закликаючи друзів зробити щеплення від коронавірусу.
Свою боротьбу з вірусною інфекцією SARS-CoV-2 він описує як "10 днів подорожі до воріт пекла".
"10 днів пекла, 10 днів страху і життя - в усвідомленні того, що наступна втрата свідомості може бути останньою…", – пише пан Вольські. Жерар Вольські змінив свою думку щодо вакцинації, усвідомивши усі наслідки та загрози.
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На що розраховують антивакцинатори
Прочитавши цю історію, надіюся, що в Україні хтось-таки змінить свою думку, якщо вона проти вакцинації, й все-таки вакцинується.
Для мене антивакцинатори – це умовно люди, які їдучи за кермом авто, перевищують швидкість, не вмикають поворот чи фари, не прищіпають пасок безпеки. Не знаю, на що надіються такі люди: чи на долю, чи на Бога…
На жаль, сьогодні такі реалії, що люди, які не вакцинуються, автоматично є у більшій зоні ризику захворіти, ніж ті, хто вакцинувався.