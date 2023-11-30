Єврокомісія готується розблокувати 10 мільярдів євро для Угорщини, – джерела

Єврокомісія може розблокувати до 10 мільярдів євро з фонду згуртованості ЄС для Угорщини впродовж двох наступних тижнів. Раніше ця сума була заморожена через проблеми з верховенством права.

Про це повідомив європейський високопосадовець кореспондентці 24 Каналу у Брюсселі на умовах анонімності. Нещодавно ішлося про те, що Єврокомісія готова надати мільярд доларів Угорщині.

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Що з грошима для Угорщини

У Брюсселі кажуть, що проведена Угорщиною судова реформа сприяла зміцненню судової незалежності. Співрозмовник вважає, що вжитих заходів достатньо для розблокування 10 мільярдів євро, хоча деякі питання ще не вирішені. Додатково Будапешту можуть відшкодувати ще 500 мільйонів євро вже в короткостроковій перспективі.

"Ми пройшли довгий шлях. (...) Ми стали свідками важливих реформ і вважаємо, що вони сприяють і сприятимуть зміцненню незалежності судової влади в Угорщині. Що ж до кількох невирішених питань, то ми перебуваємо в контакті з угорською владою", – сказав європейський чиновник.

Зазначимо, що частково розблокувати заморожені для Угорщини гроші Єврокомісія може самостійно, без рішення держав-членів ЄС. Очікується, що це буде зроблено до 15 грудня.

Розблокують не все

Утім, ще понад 11 мільярдів євро для Угорщини залишаться заблокованими. Чиновник ЄС зазначив, що Будапешт не вжив необхідних заходів для отримання 10,4 мільярда євро з Фонду відновлення та стійкості, який створили у відповідь на виклики пандемії COVID-19.

Крім того, в Брюсселі занепокоєні станом академічної свободи та захисту прав ЛГБТК+. Тож через це ще 2,6 мільярда євро також будуть заблоковані.