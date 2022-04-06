10-мільйонну заставу ексглави "Нафтогазу" Бакуліна перерахували у держбюджет

Слідчі Головного управління Нацполіції перерахували до держбюджету приблизно 10 мільйонів гривень. Її внесли за колишнього керівника "Нафтогаз України".

Чоловіка підозрюють у розтраті природного газу. Про це повідомили у Нацполіції 6 квітня.

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Правоохоронці не називають ім'я фігуранта, однак за джерелами 24 каналу мовиться про Євгена Бакуліна.

Що встановили слідчі

Досудове розслідування встановило, що колишній голова правління "Нафтогаз України" незаконно віддав одному з товариств 1 мільярд кубів природного газу. Він не взяв обов'язкову 100% попередню оплату. Вона передбачена умовами договору купівлі-продажу.

Товариство, яке отримало ресурс, не в повному обсязі розрахувалось. Через це держава отримала збитки на 1,4 мільярда гривень.

Заставу сплатили одразу

Слідчі повідомили Бакуліну про підозру за такими статтями:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

зловживання владою або службовим становищем.

Суд обрав запобіжний захід – застава у розмірі приблизно 10 мільйонів гривень. Її сплатили одразу. Крім цього, на Бакуліна наклали низку процесуальних обов'язків. Він їх умисно порушив, переховуючись від слідства. Через це чоловіка оголосили у розшук.

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Куди ще можуть передати гроші

Сторона обвинуваченого подала до суду клопотання про надання застави в дохід держави. Клопотання задовольнили 5 квітня, а гроші перерахували у державний бюджет. Їх можуть використати для Збройних Сил України, відновлення зруйнованої інфраструктури та соціальних потреб населення.