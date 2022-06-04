10 окупантів, гаубиця, БТР і безпілотники: результати полювання на ворога на Півдні

Триває 101 доба рішучого опору України російським окупантам. Намагання ворога закріпитись на Півдні лише збільшує втрати Росії у війні проти нашої держави.

Так, протягом 4 червня, наші захисники й захисниці ліквідували 10 російських загарбників у регіоні, а також завдали російським окупантам значних втрат у військовій техніці. Про це повідомили в актуальному зведенні від оперативного командування "Південь".

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Результати полювання на ворога на Півдні 4 червня

В ОК "Південь" розповіли, що станом на 17:00 4 червня ворог намагався здійснювати повітряну розвідку у регіоні за допомогою безпілотних літальних апаратів "Орлан-10" та ще одного "дещо скромнішого" квадрокоптера. Обидва ворожі БПЛА захисникам й захисницям на Півдні вдалось успішно знищити разом зі здобутими ними розвідданими.

Крім того, у ніч проти 4 червня, ракетно-артилерійські підрозділи Збройних Сил України під час виконання вогневих завдань на Півдні нашої держави ліквідували:

10 російських окупантів;

1 ворожу самохідну гаубицю типу "Мста-С";

1 модернізований БТР-82А загарбників.

Зведення оперативного командування "Південь" за 4 червня: дивіться відео

Загальна ситуація на Півдні

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську та Херсонську області. По позиціях наших захисників і захисниць у регіоні та по цивільному населенню ворог завдає ударів з важкої ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Під ранок 4 червня окупанти завдали підступного ракетного удару по Одещині, влучивши у підприємство сільськогосподарського сектору. Як наслідок, зруйновано складські приміщення, пошкоджено обладнання і кілька авто. Пожежу, що виникла унаслідок обстрілу й охопила площу у 40 квадратних метрів, рятувальники оперативно ліквідували. Двоє людей отримали легкі травми.

До слова, Чорноморський флот росіян в акваторії розмістив 4 кораблі та 1 підводний човен, оснащені 36 крилатими ракетами та 5 великих десантних кораблів. В ОК "Південь підкреслили, що загрози ракетних ударів з моря та висадка десанту з моря залишаються актуальними.

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