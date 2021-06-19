10 причин з'їсти черешню

У 100 грамах черешні міститься 52 ккал. Це відмінний десерт для тих, хто стежить за фігурою. Далі читайте російською.

Главное – не есть ее тазиками. 200 грамм в день – вполне достаточно.

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Ягода содержит сахара, органические кислоты, множество витаминов (C, A, B1, B2, E, PP), а также флавоноиды, фосфор, железо (его больше в темных ягодах), медь, йод.

Высокое содержание витамина С – всего 100 грамм этих ягод покрывают 20% суточной потребности организма.

Предотвращает болезни Альцгеймера: Ассоциация Альцгеймера относит черешню к продуктам, улучшающим память, потому что она богата антиоксидантами.

Ассоциация Альцгеймера относит черешню к продуктам, улучшающим память, потому что она богата антиоксидантами. Также антиоксиданты, которыми богата черешня, помогают организму бороться со свободными радикалами, ускоряющими старение.

Черешня – ягода, которая содержит много витаминов / Фото Pixabay

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Антоцианы — пигменты, придающие вишне и черешне цвет, — запускают механизм метаболизма жира и глюкозы, снижая таким образом уровень холестерина, артериальное давление и риск диабета.

Благодаря высокому содержанию клетчатки, черешня нормализует работу пищеварительной системы.

Черешня особенно рекомендована любителям красного мяса, так как предотвращает рак толстой кишки: считается, что полезные вещества, которые содержатся в вишне, могут уменьшить образование канцерогенных веществ, образующихся при обугливании мяса для бургера.

В черешне много калия, который укрепляет сердечную мышцу, нормализует пульс. Кумарины в составе этой ягоды препятствуют свертываемости крови, снижая риск тромбозов.

Черешню хранят в холодильнике в бумажном пакете, плодоножки не удаляют. В холодильнике в ящике для фруктов черешня пролежит до 10 дней, хуже всего хранятся светлоокрашенные сорта и ранняя ягода. Черешню моют только непосредственно перед употреблением.