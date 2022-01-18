У 10 разів більше, ніж Зеленський: скільки глава НАЗК Новіков заробив у 2021 році

У Національному агентстві з питань запобігання корупції озвучили зарплату свого очільника. За 2021 рік Олександр Новіков заробив понад 3 мільйони гривень.

За рік йому нарахували зарплату в розмірі 3 207 278,68 гривні. Таку інформацію НАЗК надало 24 каналу у відповідь на інформаційний запит.

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Зазначимо, що зарплата президента Зеленського – майже у 10 разів менша. Глава держави за 2021 рік заробив 336 тисяч гривень, з них понад 65 тисяч пішли на податки та збори.

Зарплата голови НАЗК: детальніше

оплата по окладу – 815 614 гривні;

гривні; надбавка за вислугу років – 404 182, 31 гривні;

надбавка за інтенсивність праці – 740 316, 59 гривні;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 122 342, 11 гривні;

премія місячна – 238 230, 93 гривні.

Що відомо про Олександра Новікова

Згідно з декларацією Новікова , за 2020 рік він заробив на посаді очільника НАЗК майже удвічі менше –1,889 мільйона гривні.

Новікову – 39 років. Він родом із міста Суми. Освіту здобув у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого, спеціальність – "правознавство". До 2012 року працював у органах прокуратури на Сумщині. Потім – у відділі захисту фінансово-економічних інтересів держави ГПУ. Згодом, у 2014 році, переїхав у Київ, де обійняв посаду у відділі процесуального керівництва досудового розслідування.

У грудні 2019 року переміг у конкурсі на посаду очільника Національного агентства з питань запобігання корупції. Його кандидатуру підтримали усі 6 членів конкурсної комісії.

Що відомо про Новікова: дивіться відео 24 каналу