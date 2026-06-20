На Одещині 10-річну дівчинку віднесло у відкрите море на надувному колі

В Одеській області під час відпочинку зникла 10-річна дівчинка. Дитину на надувному колі віднесло у відкрите море, наразі триває пошукова операція.

Про це повідомляють ДСНС України та Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Як тривають пошуки?

Згідно з оприлюдненою інформацією, інцидент стався поблизу села Сичавка Південнівської громади Одеської області. До правоохоронців звернулася родичка дівчинки та повідомила, що дитину на надувному колі відносить у море.

За попередніми даними поліції, дівчинка 2015 року народження відпочивала разом із прабабусею на стихійному пляжі поблизу однієї з баз відпочинку. Під час купання через сильну течію дитину почало відносити на глибину.

Відомо, що прабабуся намагалася врятувати дитину, проте зробити цього не змогла. У ДСНС уточнили, що дівчинку разом із надувним кругом віднесло у відкрите море поривом вітру. Наразі тривають пошуки зниклої дитини.

Пошуки 10-річної Софії / ДСНС Одеської області

Повідомляють, що до поточної пошукової операції залучили поліцейських, рятувальників, водолазів, а також фахівців аеророзвідки ДСНС. Крім вищезгаданого, на місці працюють психологи, які надають допомогу рідним дівчинки.

Нагадуємо: купання у заборонених і неперевірених місцях – це пряма загроза життю. Вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки,

– наголосили в ДСНС.

Зауважимо, що в поліції оприлюднили прикмети дитини. Софія має зріст від 120 до 130 сантиметрів, худорляву статуру, світло-русе волосся та сіро-блакитні очі. На момент зникнення дівчинка була одягнена у червоний купальник.



Зникла 10-річна Софія / Фото поліції

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Нагадаємо, нещодавно у Чернівецькій області обвалився міст через річку Виженка, коли там було понад 30 дітей віком до 15 років. Унаслідок падіння шестеро дітей зазнали травм та були госпіталізовані до медичних закладів.

Попередньо причиною обвалу стало одночасне перебування великої кількості людей. Діти зупинилися на переправі, фотографувалися та переміщувалися з одного боку на інший, що створило додаткове навантаження.