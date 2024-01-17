10-річному хлопчику відірвало ногу, ще одна дівчинка – поранена: росіяни обстріляли Харківщину

Російські окупанти 17 січня обстріляли Харківську область. Окупанти атакували село Малий Бурлук.

Загарбники вбили 61-річну жінку. Окрім того, окупанти поранили 2 дітей.

Зверніть увагу У Дніпрі чути вибухи: у Повітряних силах повідомляли про ракету, яка летіла на місто

Деталі про обстріл

У Харківській ОВА заявили, що обстріли прикордонних територій ще більше посилилися. Малий Бурлук ворог атакував КАБом.

10-річний хлопчик перебуває в лікарні, внаслідок отриманої травми ампутовано кінцівку. Постраждала дівчинка 14 років отримала осколкові поранення,

– мовиться у повідомленні.



Окупанти пошкодили Будинок культури. Окрім того, зафіксували пошкодження житлових будинків. Наразі триває огляд місця влучання.

Окупанти атакували Харків

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблої жінки.

Російські загарбники близько 22:00 16 січня атакували Харків. Ворог випустив по місту дві ракети С-300. Ворог традиційно атакував цивільну інфраструктуру. Під ударом опинився, зокрема, приватний медичний заклад. У мережі опублікували моторошні кадри. Переглянути їх можна тут.

На жаль, внаслідок обстрілу постраждали 17 людей – усі цивільні. Госпіталізація знадобилася 14 людям. Ще 3 постраждалим надали допомогу на місці інциденту. Також довелося евакуювати 30 людей.

Російським окупантам доведеться відповісти за кожен удар по території України.