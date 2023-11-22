10 років тому почалося нове життя: "поза політикою" назавжди зникло

Мій перший Майдан почався не 21 листопада 2013 року, а через 8 днів. Я була з тих, хто "поза політикою" до останнього. Ранок 30 листопада став останнім.

Нове життя українців визначає долю всього світу

Це був останній день життя для себе, своєї родини та близьких. Від тоді почалося нове життя – для майбутніх поколінь.

До теми 10 років потому: що нам дала Революція Гідності

Це був ранок, коли стало очевидним, що не зможеш бути щасливою, допоки над твоєю країною нависла несвобода. Ранок, коли усвідомлюєш, що від себе не втечеш. І твоє "поза політикою" буде переслідувати тебе в кожному куточку болем та презирством за байдужість і страх.

Це були непрості роки. Нам багато вдалося. Але більше не вдалося.

Ми були мрійниками, впевненими, що достатньо хотіти та бути чесними аби все змінити. Кожен крок вимагав від нас в десятки разів більше зусиль, ніж ми очікували на початку. Багато з нас здалися. Багато пішли продовжувати боротьбу в небі.

Не було жодної секунди жалю за обране нове життя. Як і жодної секунди сумніву в силі, витривалості, мужності та стійкості українського народу.

Сьогодні наш Майдан визначає майбутнє світу. І, як і десять років тому, сьогодні я переконана, що це майбутнє в надійних українських руках!

Гідні та незламні українці. Я щаслива і пишаюся бути частиною вас.