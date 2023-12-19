100 FPV-дронів брати Кличко передали захисникам Авдіївки, де ведуться запеклі бої

Віталій та Володимир Клички передали 100 дронів 47 бригаді, яка обороняє Авдіївку. Ще декілька партій безпілотників в дорозі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

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"Отримали 100 FPV-дронів, які замовили разом з братом. Придбав їх Володя. Сьогодні "пташки" прибули до Києва і вже вирушають в 47 бригаду під Авдіївку. Хлопці їх там дуже чекають", – заявив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що невдовзі мають прибути наступні партії безпілотників, які брати Клички придбали для ЗСУ.

"Ми чекаємо ще кілька замовлених наступних партій БпЛА", – наголосив Кличко.

Брати Кличко передали захисникам Авдіївки 100 FPV-дронів: дивіться відео

Мер Києва також повідомив, що з 7 мільярдів гривень, які були передбачені у столичному бюджеті в 2023 році на підтримку ЗСУ, понад мільярд виділено саме на дрони.

Що стосується допомоги столичної громади - у 2023-му Київ виділив із бюджету міста на запити ЗСУ для придбання дронів понад 1 мільярд гривень,

– підкреслив Віталій Кличко.

Як раніше повідомив Віталій Кличко, у 2023 році Київ спрямував на допомогу захисникам 10% бюджету міста.