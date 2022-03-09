100 тисяч доларів за перетин держкордону: організатору незаконної схеми повідомили про підозру

На Буковині жителю Хмельницької області повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, достовірно знаючи, що в умовах воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати межі України, житель Хмельниччини налагодив злочинну схему. За незаконне переправлення 25 осіб через держкордон поза пунктами пропуску він отримав понад 100 тисяч доларів.

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6 березня 2022 року він забезпечив перевезення військовозобов’язаних до ділянки держкордону України у напрямку Молдови між населеними пунктами м. Сокиряни та с. Волошкове Дністровського району Чернівецької області. Звідти особи у пішому порядку перетнули кордон, але були спіймані прикордонниками.

Наразі встановлюються інші особи, що причетні до організації злочину.

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