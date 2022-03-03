100 тисяч євро і 40 тисяч доларів: росіянин спробував вивезти з України велику кількість валюти

Громадянин Росії хотів перетнути кордон з Румунією. Втім, чоловік забув задекларувати велику суму грошей, з якою хотів покинути територію України.

Громадянини Росії намагався перетнути державний кордон України через пункт пропуску "Солотвино". Чоловік не розрахував, що громадянство країни-агресора не звільняє його від декларування грошей, з якими він подорожує.

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Конфіскація грошей

Прикордонники вирішили оглянути Land Rover, а якому їхав росіянин. І недарма: як виявилося, з собою в нього був чималий запас валютної готівки.

У ході обшуку прикордонники вилучили 110 тисяч євро та 40 тисяч доларів США. Митники вилучили незадекларовані гроші у втсановленому порядку.

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