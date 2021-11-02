100 тонн кисню щодня: Група "Метінвест" збільшила постачання кисню до лікарень

Ситуація з COVID-19 в Україні залишається критичною. На допомогу лікарням йдуть металургійні підприємства, які збільшили кількість кисню. 1 тонна закриває потреби приблизно ста хворих на день.

Саме тому Група "Метінвест" збільшила постачання кисню до лікарень до 100 тонн на добу. Про це повідомив директор Департаменту регіонального розвитку групи "Метінвест" Олександр Вишняков.

З 2020 року ми постачаємо кисень до лікарень у містах присутності бізнесу Ріната Ахметова. У 2021 році ми вже розуміли, що на нас чекає зростання захворюваності восени. Ми розуміли, що є чергова хвиля. Тому в лікарнях Запоріжжя, Маріуполя, Авдіївки та Покровська ми відмовилися від балонового газу – це небезпечно, це дорого, це неефективно та проінвестували в інфраструктуру лікарень, де встановили кисневі станції,

– розповів Вишняков.

Він пояснив, що рішення збільшити постачання кисню прийняте у зв'язку зі зростанням споживання кисню у лікарнях.

"На сьогодні лише за останній місяць відвантажено понад 1700 тонн рідкого кисню. Якщо у жовтні добова норма становила 80 тонн на добу, то сьогодні у листопаді фактична цифра – це вже 100 тонн", – повідомив Вишняков.

Нагадаємо, що у жовтні "Метінвест" поставив понад 600 тонн кисню до лікарень Києва та ще восьми областей України для лікування хворих на COVID-19.

У відповідь на звернення представників областей, "Метінвест" ухвалив рішення про допомоги постачанням кисню медичних установ на місцях, а саме: