"Зимова єПідтримка": Зеленський сказав, скільки українців вже подали заявки на виплати

Володимир Зеленський розповів про роботу "Зимової єПідтримки", яка почала діяти з 1 грудня. За пів дня роботи заявки на виплату вже подали понад мільйон українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України за 1 грудня.

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Які результати з початку роботи "Зимової єПідтримки"

Володимир Зеленський зазначив, що запуск програми "єПідтримка" – це важливий крок для підтримки наших людей цієї зими.

"Тисяча гривень для наших людей в Україні. Це для кожного й кожної – для всіх: для дорослих, для дітей. У середньому – кілька тисяч на сім'ю, і кошти – на оплату товарів та послуг, українських товарів та послуг", – сказав президент.

Він наголосив, що за ці кошти можна буде сплатити за комунальні послуги, придбати українські ліки, квитки на залізницю, книжки. Також програма може стати фактично програмою національного донату – якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону.

Я вдячний усім, хто забезпечує технічний бік програми: уряд, Мінекономіки, Мінцифри. Вже за перші пів дня роботи "єПідтримки" мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І, зокрема, майже 300 тисяч заявок – на виплату для дітей,

– пояснив глава держави.

За словами українського лідера, масштаб програми й темп реалізації хороші. Однак Зеленський підкреслив, що важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі – щоб на сто відсотків забезпечили все, що обіцяно людям.

Також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими та протягом 2025 року.