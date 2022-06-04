ЗСУ просуваються Херсонщиною, удар по Одещині: основне за 101 день війни

Станом на 4 червня в Україні триває 101-а доба повномасштабної війни з Росією. Наші воїни мужньо дають відсіч окупантам і роблять нашу країну на крок ближчою до перемоги.

Про головні події 101-го дня повномасштабної війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Повітряні сили здійснили понад 1000 атак, ППО збила 4 ракети: основне за 100 день війни

10:09 Від самого ранку у Миколаївській області чують вибухи. Відомо, що російські загарбники стріляють по населених пунктах Березнегуватської громади. Інформацію про постраждалих та руйнування ще уточнюють.

10:00 Росіяни знову атакували прикордоння Сумщини. Близько 4 години ранку вони випустили по регіону 6 некерованих ракет, які розірвалися на околицях населених пунктів. На щастя, жертв та постраждалих немає.

09:34 У тимчасово окупованому Мелітополі російські військові викрали сільськогосподарську техніку на суму 7,8 мільйона гривень. Крім того, в Бердянську вони привласнили автомобіль з території нафтобази "ГАЗ", а в селі Богатир Мелітопольського району та Пологах – автомобілі "Mitsubishi Lancer", "Ford Kuga" та вантажівку "МАЗ".

09:33 За минулу добу на Запорізькому напрямку наші військові завдали ворогу значних втрат. Зокрема, вони ліквідували:

20 окупантів (ще 14 ворожих бійців зазнали поранень),

танк,

бойову броньовану машину,

17 автомобілів,

спостережний пункт,

2 склади боєприпасів.

09:04 Президент Володимир Зеленський виступив на конференції мерів США. Український лідер закликав їх відмовитися від статусу "побратимів" між американськими та російськими містами. Це необхідно, щоб Москва відчула свою ізоляцію від решти світу. Також глава держави запевнив, що Україна захистить свободу, а тиранія програє.

08:17 Росіяни обстріляли Гірську громаду на Луганщині. Внаслідок цього загинули 4 людей. Відомо, що серед жертв є матір з дитиною.

08:08 Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив міністерство оборони Німеччини надати Україні підводні човни. Вони допоможуть нашому війську ефективно протистояти агресору.

08:01 Російські окупанти завдали удару крилатою ракетою по Одеській області. Її запустили з літаків стратегічної авіації. Окупанти атакували територію сільськогосподарського підприємства та складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. За попередніми даними, постраждали двоє людей.

07:44 Давид Арахамія зазначив, що Україна все ще прагне до переговорів щодо миру. Тому Київ планує продовжити їх тоді, коли отримає зброю від партнерів. Це дозволить посилити наші позиції за столом переговорів.

07:00 Актуальне зведення Генштабу про ситуацію на фронті:

На Харківщині тривають інтенсивні бої. Зі сторони села Шипувате окупанти вивезли до 100 одиниць пошкодженої техніки;

основні зусилля ворог зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках;

у Сєвєродонецьку окупанти ведуть штурмові дії. Крім того, вони посилили своє угруповання, мобілізувавши резерви;

на Бахмутському напрямку росіяни провалили наступ та відійшли;

невдалий наступ російські загарбники вели і на Слов'янському напрямку. У бої окупанти зазнали втрат;

ворог намагається взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець;

через виснаження та низький морально-психологічний стан темпи просування путінських армійців на Донецькому напрямку – низькі.

05:58 Михайло Подоляк заявив, що як тільки Україна отримає необхідну кількість зброї від партнерів, хід війни зміниться. Адже тоді ЗСУ підуть в інтенсивний контрнаступ, а в росіян не залишиться жодних шансів.

05:34 Під час нічної повітряної тривоги мешканці Одеси почули звуки вибухів. Гучно було вже через 20 хвилин після того, як увімкнули сирени. Офіційної інформації про те, що саме трапилося, наразі немає.

05:03 Представник України в ООН Сергій Дворник заявив, що фінальним акордом війни має стати трибунал для президента Росії Володимира Путіна та інших чиновників держави-агресорки. Дипломат наголосив, що за 100 днів бойових дій всім стало зрозуміло, що війна завершиться поразкою Москви.

04:44 Дмитро Кулеба заявив, що Україна могла б відновити торговий шлях з Одеського порту, щоб експортувати заблоковане зерно. Однак цим може скористатися російська армія й напасти на Одесу. Вирішення проблеми шукають разом з ООН та партнерами.

03:07 Спротив українців на тимчасово окупованих територіях Півдня такий потужний, що окупаційна "влада" побоюється за власне життя. Гауляйтерам доводиться пересуватися з великою кількістю охорони, в бронежилетах та у броньованих машинах.

За добу на цьому напрямку наші воїни знищили:

19 загарбників,

гаубицю "Мста-Б",

4 крилаті ракети,

3 самохідні гармати "Гіацинт-С",

склад боєприпасів.

03:02 За минулу добу Повітряні сили ЗСУ тричі атакували російських окупантів на Херсонщині. Нашим воїнам вдалося знищити 19 російських військових, завдавши удару по їхньому скупченні під Іванівкою та в районах Солдатського і Давидового Броду.

00:57 В Одесі під час повітряної тривоги кілька місцевих мешканців влаштували феєрверк. Цих невдалих жартівників вже затримали патрульні поліцейські.

00:15 За 100 днів війни українська ударна авіація здійснила понад тисячу авіанальотів по ворожих колонах, скупченню техніки та особового складу і логістичних центрах. Наші штурмовики та бомбардувальники знищили сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання пально-мастильних матеріалів, живу силу та інші важливі об'єкти.

00:01 Олексій Арестович повідомив, що на Херсонщині Збройні Сили України просунулися на 8 кілометрів. Окупанти намагаються вибити їх з позицій, але марно. В області тривають активні бойові дії.