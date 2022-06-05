Сєвєродонецьк поділений навпіл, потужні вибухи в Києві: основне за 102 день війни

В Україні станом на 5 червня триває 102-ий день повномасштабної війни з Росією. Українські захисники та захисниці продовжують давати героїчну відсіч окупантам.

Новий день робить нас на крок ближчими до перемоги. Про головні події 102-о дня повномасштабної війни читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Резніков закликав Євросоюз створити трастовий фонд для України

15:50 Сергій Гайдай наголосив, що українські захисники можуть повністю вибити росіян із Сєвєродонецька. Однак це у стратегічному плані це не має величезного значення.У цьому плані важливіший Лисичанськ, бо він розташований вище та вигідніше.

15:38 80-та окрема десантно-штурмова бригада знищила ворожий склад з боєприпасами на Луганщині.

15:02 В Укрзалізниці прокоментували брехню окупантів про цілі та наслідки ракетних ударів по Києву. Зауважили, що УЗ не робила жодних заяв про пошкодження, а от в Росії вже розказубит про здобуту "перемогу". Брешуть, що на території заводу нібито були танки Т-72 та інша бронетехніка.

14:48 Окупанти намагалися атакувати на Півдні. Зокрема, хотіли покращити свої позиції біля Сухого Ставка й Лозового у Херсонській області. Українські бійці ліквідували 87 окупантів та близько 40 одиниць ворожої техніки: 4 танки, 4 гаубиці "Мста-Б" і 7 менших, 2 "Урагани" і "Град", 9 одиниць автомобільної техніки.

14:02 У МВС розповіли, що одна з ворожих ракет під час ранкового обстрілу влучила у військовий об'єкт в Києві.

14:00 Військовим з Закарпаття вдалось збити ворожий гелікоптер "Алігатор". Його вартість – кілька мільйонів доларів. Це досягнення на свій рахунок записали бійці 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

13:28 Правоохоронці на Харківщині повідомили про знайдення тіл ще 28 мешканців Ізюмського району. Всі вони жили під російською окупацією.

13:18 Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що в українських військових є певні успіхи – їм вдалось покращити своє тактичне положення.

12:50 Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що вранці територію Сумської області росіяни обстріляли з мінометів, постраждав Шосткинський район. Також над областю зафіксували 2 ракети.

12:39 Іспанські ЗМІ пишуть, що уряд країни міг погодити постачання Україні ЗРК і танки Leopard. Джерела кажуть, що Іспанія вже поновила свої запаси ЗРК, а танки перебувають у резерві країни.

12:25 Обстріли окупантів наробили багато лиха і на Миколаївщині. В обласному центрі та на його околицях спалахнули 6 пожеж, одну з них гасили щонайменше до обіду.

11:49 Російські війська вже втретє обстріляли аеродром "Коротич", що на Харківщині. Внаслідок удару знищено 2 ангари та авіатехніка. Постраждалих, на щастя, немає.

11:45 СБУ отримала доступ до методичок російських пропагандистів. Так співробітники ФСБ вже почали визнавати, що народ Росії не розуміє, чому проводять так звану "спецоперацію". Аби знову "забити баки" глядачам та читачам, прокремлівських медійників закликають робити наголос на "героях-асвабадітєлях", якими, звісно, російські солдати не є.

11:02 В Офісі Президента відреагували на ранковий обстріл Києва. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що атаки Кремля стають все більш підступними, мета росіян одна – вбити якнайбільше українців.

Погодився з цим і керівник ОП Андрій Єрмак. Він вважає, що зупинити агресора можуть лише жорсткі санкції, сильна дипломатія та багато зброї.

10:25 За словами Сергія Гайдая, перед російськими командирами поставили завдання – взяти до 10 червня Сєвєродонецьк, або "перерізати трасу життя" (мовиться про шлях Лисичанськ – Бахмут).

09:56 За попередньою інформацією, ракети, якими вранці атакували Київ, випустили з Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Нашій ППО вдалось збити одну з ракет.

09:54 Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку. Він зазначив, що окупанти контролюють близько половини території міста: переважно це східні квартали. За останню добу українські військові взяли у полон 8 ворогів. Вуличні бої тривають.

09:44 Вороги перетворюють на руїни Луганщину. За останню добу окупанти обстріляли завод "Азот" в Сєвєродонецьку, де переховуються кілька сотень осіб. Внаслідок обстрілу у Лисичанську загинула жінка. Під вогонь потрапили відділення пошти та поліції.

08:51 Після вибухів у Києві жителів Броварів закликали позачиняти вікна у власних домівках. Причина – їдкий дим та запах. Мер міста Ігор Сапожко нагадав містянам, що не варто ігнорувати сигнал тривоги, а тому спускатись в укриття або ж пам'ятати про правило "двох стін".

08:46 Станом на 5 червня українські військові ліквідували 31 150 ворогів. Лише за останню добу наші оборонці знищили 100 окупантів. Ці дані – приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

Втрати ворога у техніці:

танків – 1 381 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 392 (+13) одиниць,

артилерійських систем – 686 (+6) одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць,

засобів протиповітряної оборони – 95 одиниць,

літаків – 210 одиниць,

гелікоптерів – 175 одиниць,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 548 (+8) одиниць,

крилатих ракет – 122 одиниці,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 360 (+23) одиниць,

спеціальної техніки – 53 (+1) одиниця.

08:37 В Одеській ОВА повідомили, що вибухів на території області та в обласному центрі не було. Ті звуки, які вночі чули місцеві жителі, долинали із сусідньої Миколаївщини.

08:29 Українська система ППО попрацювала на Київщині. Одну крилату ракету збили над Обухівським районом.

08:28 Вранці ворожа ракета критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС. Ймовірно, що "Калібр" летів у бік Києва, де згодом пролунали вибухи. В "Енергоатомі" кажуть, що це – черговий акт ядерного тероризму Росії.

08:19 Вночі вороги обстріляли Краматорськ. Під удар потрапили місцеві підприємства, вони зазнали значних руйнувань. Поки що даних про жертв та постраждалих немає.

07:47 Віталій Кличко розповів деталі про ранковий обстріл Києва. Він зазначив, що інформації про жертв наразі немає. Одну людину доправили до лікарні.

07:27 У Генштабі повідомили, що Росія кинула всі сили на оточення українських військових у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Росіяни наразі контролюють східну частину Сєвєродонецька і ведуть штурм за підтримки артилерії.

Також окупанти наступають на Лиманському та Слов'янському напрямках, де вони завершили перегрупування. На Бахмутський напрямок, де були значні втрати, загарбники перекинули додаткову техніку.

06:34 Вибухи у Києві – у Дарницькому та Дніпровському районах – підтвердив і мер столиці Віталій Кличко. Він запевнив, що відповідні служби вже працюють на місцях.

Також про вибухи повідомив і мер Броварів Ігор Сапожко. Він зазначив, що вибухи стались біля території громади. Поки інформації про руйнування немає.

06:27 Над Миколаївською областю екіпажі українських кораблів успішно збили 2 крилаті ракети. У ворожі об'єкти моряки поцілили з допомогою переносних зенітних ракетних комплексів.

06:20 В Інституті вивчення війни кажуть, що українці успішно стримують наступ російських військ на Донбасі. Зокрема, ЗСУ ефективно діють і в Сєвєродонецьку.

06:10 Вибухи чули і жителі Київщини, а також самої столиці. У кількох районах повідомили про стовпи диму.

05:10 Вже вдруге за ніч українці почули масову повітряну тривогу. Жителі Одещини повідомили про вибухи.

03:31 Росіяни 4 червня масовано обстріляли населені пункти на Сході. Радник голови ОП Олексій Арестович вважає, що окупанти вперлись та намагаються перебити постачання української армії. Саме тому вороги і цілять по ключових вузлах.

02:38 Пані посол США Бріджит Брінк відвідала знищену росіянами Бородянку під Києвом. Разом із дипломаткою у місто приїхала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

01:35 CNN пише, що США, Велика Британія та Євросоюз обговорюють умови припинення війни в Україні. До переговорів лідерів спонукає перспектива затягування конфлікту – коли жодна сторона не може повідомити про перемогу. Такі зустрічі, за інформацією ЗМІ, вже відбувались кілька разів протягом останніх тижнів.

00:57 Росія масово обстріляла Донецьк, аби звинуватити в цьому українських військових. Загарбники атакували місто зі сторони Макіївки. Снаряди потрапили в школи та приватні будинки. Є загиблі та поранені, їхня точна кількість невідома.

00:03 Протягом 4 червня українській ППО вдалось збити багато ворожих цілей. Окупанти позбулись щонайменше по 1 вертольоту та літаку, а також українські військові поцілили по кількох крилатих ракетах та безпілотниках.