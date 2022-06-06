Збита ракета над Полтавщиною, росіяни готують наступ на Слов'янськ: основне за 103 день війни

Українські захисники та захисниці вже 103-ий день продовжують героїчну боротьбу проти російських окупантів. Наші воїни завдають загарбнику чималих втрат.

Ми стали ще на крок ближчими до омріяної перемоги. Про головні події 103-го дня повномасштабної війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Українська артилерія на Півдні "зняла з обліку" ворожий ЗРК "ТОР М1" та 3 склади боєприпасів

11:10 Лише за минулу добу російські війська обстріляли 22 населені пункти на Луганщині та Донеччині. Вороги вбили 8 цивільних людей, ще щонайменше 4 отримали поранення. Російські війська знищили або пошкодили понад 50 цивільних об'єктів.

10:45 У Міноборони Британії кажуть, що Росія зробила висновки із затоплення крейсера "Москва". На острів Зміїний загарбники перекинули засоби Протиповітряної оборони. Через це досі реальною є загроза наступу на Одесу.

10:24 Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що на Луганщині – жахлива ситуація. Окупанти перетворили міста на руїни і в регіоні "вже не один Маріуполь". Найбільше загарбники зараз б'ють по Лисичанську та Сєвєродонецьку.

09:57 Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті лунають вибухи, місцевих жителів закликали не виходити з укриттів.

09:42 У Мелітополі окупанти наживаються на місцевому населенню. Вони вимагають великі гроші за неякісний мобільний зв'язок. Українських операторів росіяни глушать вже понад тиждень.

09:16 У Курській області обстріляли прикордонні з Україною села. Місцева влада каже, що постраждав міст, кілька будівель, а також цукровий завод.

08:58 Тривають запеклі бої у Сєвєродонецьку. Російські бойовики безперервно нищать цивільну інфраструктуру, зокрема, під вогонь потрапила пекарня. Окрім цього, руйнувань зазнали кілька багатоповерхівок та держустанов.

08:49 Українські захисники знищили 31 250 російських окупантів, з них 100 – за останню добу.

Втрати ворога в техніці:

танків – 1 386 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 400 одиниць,

артилерійських систем – 690 одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць,

засобів протиповітряної оборони – 96 одиниць,

літаків – 211 одиниць,

гелікоптерів – 176 одиниць,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 551 одиниця,

крилатих ракет – 125 одиниць,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 395 одиниць,

спеціальної техніки – 53 одиниці.

08:36 Рада безпеки ООН збереться на засідання щодо встановлення миру в Україні. Засідання відбудеться 6 червня, як очікується, в ньому візьме участь постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

08:15 У небі над Полтавщиною нашим повітряним силам вдалось збити російську ракету, про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін. Повітряна тривога в регіоні звучала близько 2:00 ночі.

07:51 Частина російських військ досі перебуває у прикордонних районах Білорусі. На озброєнні підрозділів агресора – "Іскандери-М", "Панцирі" та авіація.

07:18 Окупанти готуються до наступальних дій на Слов'янськ та Святогірськ. Досі тримають намагання росіян взяти під контроль Сєвєродонецьк. На цьому напрямку вороги обстрілювали українські підрозділи з мінометів та артилерії різних типів.

07:17 Російські війська проводять штурмові дії в районі Бахмута, кажуть в Генштабі, проте успіху вони не мають. Ворог атакує наші позиції з авіації – як штурмової, так і армійської.

06:30 В Інституті вивчення війни наголошують на кількох успішних контратаках, які провели українські військові. Зокрема, мовиться про Луганщину та її обласний центр Сєвєродонецьк. Експерти кажуть, що це може свідчити про ослаблення російської армії. Росіяни посилюватимуть тиск на Луганщині, отож у них з'являтимуться слабкі місця в інших регіонах.

05:16 У ЗСУ підтвердили загибель російського генерала Романа Кутузова під Попасною. Генерал-майор був командувачем корпусу військ республіки донецьких бойовиків.

04:15 У Чорному морі вороги тримають 1 корабель та 1 субмарину, які є носіями ракет. Також в акваторії перебувають ще кілька десантних кораблів.

04:03 Брат Мустафи Найєма отримав важке поранення в голову на фронті. Масі Найєма прооперували у Дніпрі. Його стан досі залишається важким, наступні кілька діб будуть вирішальними.

03:24 На Півдні українська артилерія попрацювала над ворожими позиціями. Українські воїни знищили російський ЗРК, самохідну гаубицю, РСЗВ та купу іншої техніки.

02:05 В Грузії відбувся масштабний "Забіг за Україну", участь в якому взяли сотні людей. Кожен з учасників, аби стартувати, заплатив гроші. Ці кошти підуть на допомогу українцям.

Велика акція на підтримку України / Фото Teona Tskhomelidze

01:01 Глава держави Володимир Зеленський оприлюднив своє нічне звернення з Запоріжжя, де він перебував з робочою поїздкою. Також Зеленський відвідав фронтові Соледар та Лисичанськ. Він розповів, що підтримав військових та нагородив декого з них.

Також була важливою зустріч з маріупольцями, які виїхали зі зруйнованого міста. Зеленський зауважив: більшість із сімей були без чоловіків – вони або воюють, або в полоні досі, або загинули.

Дивіться звернення президента України:

00:02 Президент Володимир Зеленський скерував на розгляд Кабміну петицію про заборону феєрверків та піротехніки. Її зареєстрували ще до початку повномасштабної війни – у грудні 2021 року. Президент погодився, що, окрім травматичної небезпеки, кожен постріл салюту у воєнний час спричиняє стрес у багатьох людей.