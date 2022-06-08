Росіяни не мають перспективи в Україні, але 6 пакет санкцій послабили: основне за 105 день війни
Вже протягом 105 днів українські військові дають відсіч російським загарбникам. Наші захисники та захисниці борються за кожен сантиметр рідної землі.
Найголовніші події дня на фронті, як військовому, так і політичному 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про найактуальніше і найважливіше читайте нижче.
До теми Загарбники на Херсонщині цинічно готуються святкувати "день Росії": ситуація на Півдні 7 червня
05:26 Очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай розповів, що аби вибити величезну орду загарбників з української землі, нашим захисникам й захисницям дуже необхідне важке озброєння.
05:23 Володимир Зеленський розповів, що зацікавленість країн Заходу у підтримці суверенітету України має визначальне місце на дипломатичному полі бою. Однак замість конкретної позиції деякі європейські держави намагаються "помирити" нас із російською стороною, щоб продовжити вести справи із країною-агресоркою.
03:29 Виконавча рада Світового банку 7 червня затвердила додаткове фінансування України на суму 1,49 мільярда доларів.
03:06 У відредагованій версії повідомлення щодо 6-го пакета санкцій проти Росії зник пункт про блокування для Росії хмарних сервісів Євросоюзу. Це обурило представників України. Попередження чи інформування про це в нашу державу не надходило.
01:41 У зведенні ОК "Південь" зазначили, деякі звукові ефекти, які можуть чути люди – це знак, що населення перебуває під захистом Збройних Сил України, а не привід для паніки чи розповсюдження дезінформації.
00:34 Президент Володимир Зеленський запевнив, що у росіян немає перспектив на українські землі, і вони про це знають.