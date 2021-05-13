107 мільйонів гривень збитків державі: правоохоронці викрили 7 злочинців

Правоохоронці викрили 7 злочинців, які завдали державі 107 мільйонів гривень збитків на постачанні пального. Їм вже повідомили про підозру.

Організатора та ще 6 осіб підозрюють у створенні злочинної організації, шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Наразі розглядають питання про обрання їм запобіжного заходу.

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Як діяли зловмисники

За даними правоохоронців, директори та працівники Товариства з обмеженою відповідальністю, використовуючи 4 підконтрольні їм суб'єкти господарської діяльності, обманом заволоділи грошима державних підприємств та установ.

Вони робили це під приводом постачання палива за договорами, укладеними внаслідок процедур публічних закупівель.

Висновками експертиз підтверджено заподіяння майже 107 мільйонів гривень матеріальної шкоди,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Відповідно до Конституції, особу вважають невинуватою у вчиненні злочину й не можуть піддати кримінальному покаранню, поки її вину не доведуть у законному порядку та не встановлять обвинувальним вироком суду.

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Наразі правоохоронці вживають необхідні заходи для відшкодування завданих державі збитків.