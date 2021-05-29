Через негоду понад 100 міст і сіл залишилися без світла: в яких областях

29 травня 2021 , 06:19
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Джерело:

ДСНС

Станом на ранок 29 травня без електропостачання в Україні залишилися 108 населених пунктів. Системи автоматичного захисту ліній електропередач через сильні пориви вітру та грози спрацювали у 5 областях.

До відновлення електропостачання у всіх населених пунктах, які постраждали внаслідок негоди, залучили бригади обленерго.

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Понад 100 населених пунктів – без світла

Вранці 29 травня 108 населених пунктів залишаються без світла. Через несприятливі погодні умови (сильний вітер, грози) там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Світла немає у селах і містах 5 областей:

  • Київської – 44 населених пунктів,
  • Чернігівської – 22,
  • Черкаської – 15,
  • Кіровоградської – 14,
  • Житомирської – 13.

Погіршення погоди в Україні

  • Погода в Україні 29 і 30 травня відчутно погіршиться. На всій території країни пройдуть дощі та грози.
  • Крім того, країну накриє шквальний вітер, він розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду.
  • Температура повітря коливатиметься від +16 до +26 градусів.
  • Вже з 31 травня погода покращиться, опади відступлять з більшості територій.
Автор: Наталія Пристанська