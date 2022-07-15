11 людей досі вважаються зниклими безвісти у Вінниці

Після цинічного обстрілу росіян центру Вінниці поліція розшукує 11 людей. Наразі вони вважаються зниклими безвісти.

Так, станом на 12:00 15 липня Нацполіція розшукувала 11 людей, які зникли безвісти після теракту росії у Вінниці. Нагадаємо, що зранку 14 липня росіяни здійснили ракетних ударів по центру міста, де були офісні приміщення. На той момент там було багато людей.

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Жителі Вінниці активно поширюють фото зниклих близьких під час ракетного обстрілу у соціальних мережах.

Що відомо про постраждалих

На цю мить відомо про 23 особи загиблих, 1 людина померла в лікарні. Серед вбитих ворожою атакою – 3 дітей. Спершу вдалося ідентифікувати лише 4-річну дівчинку Лізу. Особистості ще 2 маленьких хлопчиків встановили більш ніж через добу.

До лікарень госпіталізовано 80 людей, з них 3 дитини. У постраждалих травми різного ступеня тяжкості. 7 людей перебувають в опіковому відділенні. Їхній стан важкий, але стабільний

Загалом після теракту до лікарень звернулися 197 людей. 117 з них направили на амбулаторне лікування.

Поліція ідентифікувала тіла 19 з 23 загиблих й встановила особистості всіх дітей

Станом на 13:00 вже відомо про те, що поліція розшукує 8 людей, які зникли безвісти після ракетного обстрілу Вінниці.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що станом на 13:00 поліція ідентифікувала тіла 19 із 23 загиблих внаслідок теракту росіян у Вінниці. Серед вбитих окупантами троє дітей – 4-річна дівчинка Ліза та двоє хлопчиків 7 та 8 років.

Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі та загинув на місці разом із мамою.

Інший чекав дядька в припаркованому авто, яке загорілося. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою, зараз він перебуває у лікарні.

14 родичів безвісти зниклих здали свої біологічні зразки й фахівці провели понад 200 співставлень виділених ДНК-профілів. 12 із 19 встановлених загиблих ідентифікували саме за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК.

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