11-річний український хлопчик самостійно дістався із Запоріжжя до Словаччини

11-річний український хлопчик самостійно приїхав із Запоріжжя до Словаччини. Дитина добиралась до родичів у Братиславу.

У хлопчика в руках був паспорт та телефони мами. Відомо, що жінка не змогла покинути рідне місто з сином.

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11-річний хлопчик сам приїхав з Запоріжжя до Братислави

Через кордон з України до Словаччини проїхав 11-річний хлопчик із Запоріжжя. З одним поліетиленовим пакетом, у якому був паспорт і номер телефону, написаний на руці, він пройшов кордон сам, бо батьки змушені були залишитися в Україні,

– повідомили у фейсбуці МВС Словаччини.

Там пояснили, що волонтери зігріли, нагодували дитину.

"Він завоював усіх своєю посмішкою, безстрашністю та рішучістю, гідними справжнього героя. Завдяки номеру на руці та папірці йому вдалося зв'язатися зі своїми близькими, які прийшли за ним пізніше, і вся історія закінчилася добре", – пояснили у міністерстві.

Хлопчик з Запоріжжя сам дістався Словаччини / Фото МВС Словаччини

Мама хлопчика залишилась зі хворою матір'ю

Мама хлопчика подякувала всім, хто допомагав її сину. Юлія розповіла, що вона не могла поїхати з дитиною, а батька у дитини немає.

Я дуже вдячна, що врятували життя дитині, бо поруч з моїм містом – атомна станція, яку російські окупанти обстріляли й вона горіла. Я не можу залишити свою маму, бо їй 84 роки й вона не може сама пересуватись. Я посадила сина на потяг й відправила до кордону з Словаччиною,

– розповіла жінка.

Вона також додала, що на кордоні дитину зустріли люди з великим серцем. Також попросила захистити українських дітей.



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