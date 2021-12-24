11-річну дівчинку, яка народила від вітчима, хочуть забрати з родини

11-річна дівчинка на Закарпатті народила хлопчика. Її з немовлям хочуть переселити в обласний соціальний центр матері та дитини у місті Перечин.

Маму 11-річної дитини планують позбавити материнських прав. Про це розповіла начальниця служби в справах дітей Берегівської міської ради Олександрія Садварі.

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Маму 11-річної породіллі планують позбавити материнських прав

Садварі розповіла, що маму неповнолітньої породіллі, що зі села Гать, планують позбавити батьківських прав. Орган опіки вже скерував позов до суду.

У мами двоє дітей: сімнадцятирічна та одинадцятирічна дівчата. Остання перебуває на обліку як така, що проживає у складних життєвих обставинах,

– пояснила начальниця служби в справах дітей Берегівської міської ради.

За її словами, дівчина наразі вже вдома, проте дитина ще в дитячій обласній лікарні. Посадовиця попросила, щоб лікарня попередила їх за два дні до виписки немовляти.

"Тому що ми плануємо облаштувати одинадцятирічну матір і її малолітнього сина до центру матері та дитини у Перечині", – розповіла Олександрія Садварі.

Дитина народилась з вагою 2,9 кілограмів

У лікарні розповіли виданню, що немовля з'явилось на світ 18 листопада в Берегівській районній лікарні. Тоді хлопчик мав 2,5 кілограмів та 49 сантиметрів. Згодом його швидка доправила в обласну дитячу лікарю. Медична директорка Закарпатської обласної дитячої лікарні Магдалина Семеняк пригадала, що:

спочатку дитину поставили у реанімацію;

через декілька днів – у патологію новонароджених".

"Стан новонародженого хлопчика середньої важкості, покращується. Він перебуває в патології на реабілітації. Мама з дитиною у лікарні не лежить, але приходить до хлопчика", – розповіла Семеняк.

Станом на 22 грудня малюк вже має вагу 3,130 та 52 сантиметри зросту.

Що цьому передувало

Наразі батько дитини перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Адже, за фактом сексуальних дій щодо особи, яка не досягла 14-річного віку, у поліції Херсонської області відкрили кримінальну справу.

Тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника слідчого управління Нацполіції в Херсонській області Чермен Тускаєв повідомив виданню: "У ході досудового розслідування встановлено, що до цього причетний місцевий мешканець Херсонської області, який є вітчимом потерпілої. Чоловіку вже повідомили про підозру".

Відомо, що слідство триває. Чоловіку може загрожувати до 10 – 15 років тюрми.

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