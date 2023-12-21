За кошти Києва 112 Окрема бригада територіальної оборони придбала 1,5 тисячі дронів та 200 квадрокоптерів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час відвідування штабу бригади.

Мер запевнив, що громада Києва продовжить допомагати захисникам. Він наголосив, що загалом в поточному році Київ спрямував 1 мільярд 550 мільйонів гривень на закупівлю дронів для захисників.

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1500 FPV-дронів та 200 квадрокоптерів для 112 бригади

"Відвідав штаб 112 окремої бригади ТрО. Це сформована в Києві бригада, батальйони якої сьогодні воюють на передовій. Протягом місяця військові закупили за кошти, які виділило місто, 1500 FPV-дронів та 200 квадрокоптерів Mavic 3 і Mavic 3T. Загалом столиця спрямувала, за запитами бригади, на її оснащення 238 мільйонів гривень", – заявив Віталій Кличко.

Також він повідомив, що сьогодні на передову відправилась друга партія дронів, які вони замовляли разом з братом Володимиром Кличко.

Всього на запити ЗСУ, Генштабу та Міноборони на придбання дронів Київ виділив у 2023 році 1 мільярд 550 мільйонів гривень. Окрім допомоги з бюджету міста ми залучаємо ресурси, допомогу благодійників, іноземних партнерів,

– зауважив мер столиці.

"Постійно їздить до бійців на передову мій брат Володимир. Передає автівки, дрони, необхідне спорядження за запитами бійців. Цього тижня ми з братом також відправили 100 FPV-дронів під Авдіївку, в 47-му бригаду (їх придбав Володимир). Сьогодні ще 100 прийшли з тих, що ми з ним замовляли. І їх теж оперативно відправимо на фронт", – підкреслив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що бійці 47 Окремої механізованої бригади "Маґура", які захищають Авдіївку, виклали відео з кадрами передачі 100 дронів, які їм відправили брати Клички. Захисники подякували меру Києва та всім українцям за підтримку. Також зазначалося, що у 2023 році Київ спрямував на підтримку ЗСУ понад 7 мільярдів гривень – 10 відсотків кошторису міста.