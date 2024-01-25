112 бригада показала, як використовує допомогу від столичної громади – 1500 дронів, 200 Mavic

Бійці 112 бригади територіальної оборони Києва показали на відео роботу безпілотників, які були придбані за кошти київського бюджету.

А також подякували за допомогу столичній громаді, депутатам та меру Києва Віталію Кличку.

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"Завдяки коштам, які Київська міська громада виділила з бюджету, 112 окрема бригада Сил ТрО отримала 1500 FPV-дронів та 200 квадрокоптерів Mavic 3 і Mavic 3T. Сьогодні ці "пташки помсти" вже перебувають в наших батальйонах і виконують свою роботу зі знищення техніки та живої сили противника на найгарячіших ділянках фронту та наближають нашу Перемогу!" – йдеться у повідомленні 112 бригади.

112 бригада показала, як застосовує дрони, придбані за кошти київського бюджету: дивіться відео

Військові зазначили, що активно використовують дрони.

Особовий склад 112 бригади, який залучений до виконання бойових дій, активно використовує дрони, що були закуплені київською громадою для потреб нашої бригади. І всіма силами та засобами наносять вогневе ураження по техніці та особовому складу росіян,

– підкреслив командир 112 бригади ТрО полковник Владислав Косенко.

"Дякуємо міському голові, Київській міській раді та громаді міста Києва за FPV-дрони. Нищимо ворога разом!" – кажуть бійці 112 ОБр ТрО.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у 2023 році з бюджету Києва було виділено понад 1 мільярд гривень на закупівлю дронів за запитами військових.

Також повідомлялося, що у січні 2024 року Київрада проголосувала за виділення з бюджету міста додаткових 500 мільйонів гривень на придбання дронів для захисників.