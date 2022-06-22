Деталі атаки по Зміїному та понищені порти на Півдні: основне за 119 день війни

Українські оборонці вже 119 діб відбивають навалу російських загарбників. Активні бойові дії зараз йдуть на Сході та Півдні нашої країни.

24 канал зібрав інформацію про актуальні події на фронті за 22 червня. Більше – читайте далі.

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05:49 В акваторії Чорного моря перебувають 5 російських ракетних кораблів, 3 великих десантних судна та підводний човен. Загалом на них розташовані 44 крилаті ракети. На щастя, погода в морі штормова, тому висадки ворожого десанту не буде.

05:00 В Інституті вивчення війни припустили, що Кремль "чистить" вищих офіцерів через значні втрати в Україні. Вже відомо, що військово-політичне керівництво армії держави-агресорки замінить начальника повітряно-десантних військ, генерал-полковника Андрія Сердюкова. Крім того, усунути можуть командувача південного військового округу та головного командувача російського вторгнення в Україну генерала Олександра Дворнікова.

04:23 Президент США Джо Байден впевнений у твердій позиції своєї країни та союзників щодо війни в Україні. Глава Білого дому відкидає будь-які думки про розкол між Штатами та Європою.

02:22 За добу російські окупанти своїми обстрілами завдали значних руйнувань Півдню України. Зокрема, вони понищили порти в Одеській та Миколаївській областях, пошкодили будівельні підприємства та електричні мережі, а також знищили вантажівки.

Крім того, окупанти обстріляли з "Ураганів" житлові квартали Миколаєва. Один місцевий мешканець одразу загинув, а інший – перебуває у лікарні з сильними травмами.

02:08 Українські військові розсекретили інформацію про те, що атакували на Зміїному. Так, наші бійці випустили кілька ракет зі ЗРК "Панцир С1" по радіолокаційній станції та автомобільній техніці росіян. Остаточні втрати ворога ще встановлюють.

01:33 Учора українські захисники завдали кількох ракетних ударів по острову Зміїний. Унаслідок атаки загорілася російська техніка. У мережі опублікували супутникові знімки того, як виглядає окупований острів після ударів.



Зміїний після ударів ЗСУ / Фото Platet