На 12 квітня в Україні погодили 9 гуманітарних коридорів

12 квітня 2022 , 09:12
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Гуманітарні коридори 12 квітня заплановані у двох областях – Луганській та Запорізькій. Водночас на Луганщині евакуація відбуватиметься лише у тому разі, якщо росіяни припинять вогонь.

Українська влада активно працює над тим, щоб вивезти жінок, дітей та людей літнього віку з "гарячих точок". Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.

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Маршрути евакуації

  • З Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя (власним транспортом, а на блокпості у місті Василівка чекають пропуску автобуси);
  • з Токмака у Запоріжжя;
  • з Енергодара до Запоріжжя;
  • з Сєвєродонецька до Бахмута. Місце збору – проспект Хіміків, 28;
  • з Лисичанська до Бахмута. Місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;
  • з Попасної до Бахмута. Місце зборів – вулиця Первомайська, 42
  • з Рубіжного до Бахмута;
  • з Гірського до Бахмута. Місце зборів на вулиці Гагаріна, 13.

До теми дивіться відео про те, чому не можна повертатися до Києва:

 

Автор: Софія Мінджоса