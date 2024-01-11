12 літаків та 26 гелікоптерів за раз, – Зеленський про результат ППО зі зброєю від партнерів
11 січня 2024, 20:45Читать новость на русском
Володимир Зеленський заявив, що ціна затримок поставки озброєння від партнерів – втрати України. Якби нам надали ще 7 потужних систем ППО, українці не гинули б у Харкові, Одесі, Херсоні.
Зеленський наголосив, що українці у війні – реалісти, але з відчуттям оптимізму, бо без цього не буде перемоги. Тим часом країнам-партнеркам бажано бути виключно реалістами й розуміти, яку ціну Україна платить за затримки у постачанні озброєння.
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