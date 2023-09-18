Удар по алмазах, ІТ-галузі Росії: у Bloomberg припустили, що буде в 12 пакеті санкцій ЄС

Європейський Союз веде активну підготовку до запровадження 12 пакету санкцій проти Росії. Зокрема, ймовірно, у ньому буде заборона на закупівлю алмазів у Кремля та ряд інших обмежень.

Як пишуть міжнародні аналітики, відповідний санкційний пакет може бути представлений уже наступного місяця – тобто у жовтні 2023 року. Не виключено, що він дозволить використовувати заморожені російські активи для відбудови України.

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Санкції проти Росії посилюються

У виданні Bloomberg зазначають з посиланням на анонімні джерела, що Польща, Литва, Латвія та Естонія особливо наполягають на введенні санкцій проти ІТ-галузі ворожої держави та скрапленого природного газу.

Група країн, окрім того, закликала ввести обмеження на ядерний сектор Росії. Однак ці спроби уже неодноразово зводились нанівець, оскільки занадто багато держав-членів ЄС виступають проти. Водночас деякі країни стверджують, що санкцій залишилося небагато, тому закликають зосередитись на забезпеченні дотримання наявних обмежень.

Разом з тим, за словами журналістів, Польща хоче посилити санкції щодо певних товарів, які були включені у попередні пакети. Власне, йдеться про:

зниження квот на імпорт синтетичного каучуку (гуми);

підвищення ефективності обмежень на сталь;

введення заборони на твердий каустичний натр (соду);

накладання нового пакету санкцій проти Білорусі.

Одним із найважливіших питань є заборона на російські алмази. Провідні країни-імпортери цієї дорогоцінної сировини виступали проти. Скажімо, у Бельгії запевняли, що це обмеження не вплине на доходи Кремля, адже він зможе знайти покупців в іншому місці.

Будь-який новий пакет також, ймовірно, включатиме подальші кроки для придушення можливості Росії обійти санкції ЄС через треті країни, такі як Об'єднані Арабські Емірати чи Туреччина,

– йдеться у матеріалі Bloomberg.

Залишається відкритим запитання і щодо активів російського Центрального банку. Було заморожено близько 200 мільярдів євро – 213 мільярдів доларів – цієї фінустанови Кремля. Наша держава неодноразово виступала за скерування цих грошей на відбудову України.

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Згадаємо, що 11 пакет санкцій проти Росії Європейський Союз ухвалив у червні 2023 року. У ньому була зосереджена увага на унеможливленні обходу Кремлем інших обмежень, а також розширено список санкційних товарів і введено заборону на торгівлю воєнними товарами та предметами розкоші.