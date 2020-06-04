Підліток вкрав ключі від автомобіля марки BMW у свого знайомого, а для більшої зручності поставив на сидіння подушку. Правоохоронцям вдалось спинити 12-річного порушника не відразу.

Патрульні помітили хлопця за кермом, коли той ледве проїхав 100 метрів, повідомляють у персслужбі поліції.

Цікаво Якими будуть нові штрафи за порушення ПДР для водіїв у 2020 році

Аби не налякати 12-річного "автогонщика", правоохоронці вдались до спеціальної тактики: без перекриття дороги, "затисків" та зброї. Зрештою, хлопець встиг потрапити у дві ДТП, після чого авто заглохло.

Як з’ясували правоохоронці, це вже не перше порушення підлітка. На його рахунку вже є одне незаконне заволодіння транспортним засобом, а також крадіжки телефонів, гаманців, грошей та велосипеда.

Зараз досудове розслідування завершене у восьми провадженнях, вони на розгляді в суді, де вирішується питання про застосування до хлопця заходів виховного характеру,

– повідомляють у поліції.

Після останнього правопорушення вирішуватиметься питання про поміщення підлітка до спеціалізованого закладу виховного типу. Його матір притягнуть до адміністративної відповідальності вдев’яте за цей рік. Водночас у поліції наголошують, що хлопець виховується у благополучній сім’ї.

Відео із втечею 12-річного хлопчика на чужому авто